Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала спільне фото з DJ Старковим

На фото Даша позує в чорному платті з величезним декольте і обіймає Старкова за шию, а другою рукою тримає келих з шампанським. Волосся в цей раз Астаф'єва вирішила залишити розпущеним. DJ був у костюмі трійка з метеликом і круглими окулярами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі і поставити лайки, так як Астаф'єва опублікувала знімок в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Даша Астаф'єва і зірка "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показали спільний знімок.

На фото Даша і Соня позують в одному купальнику. Астаф'єва при цьому вигнула спинку і показала свою головну гордість над водою. Дівчатам так добре було, що вони закрили очі і запрокинули голови. Зірки позували в басейні, де разом провели час.

"«Вологе Мякотка» на гастролях в райських містечках. Як бачите — допомогло!", - написала Соня під фото.

Фанати встигли поставити понад 13 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Які прекрасні кішечки", "Одна річка була як білий день, інша чорна як ніч... а аааааууу))", "Котусики", "Ви такі різні,але водночас дуже красиві!", "Накупалися", "Любовна любов", "Ух які красиві".

Повідомлялося, що Астаф'єва шокувала зовнішнім виглядом у кисневій масці, фото підірвало мережу.

Астаф'єва позувала в білому одязі, лежачи на ліжку. На обличчя була надіта киснева маска з приєднаною трубкою для повітря. Даша дивилася прямо в камеру, коли знімала себе. Волосся співачка вирішила зібрати в хвіст в цей раз.

"Сьогодні другий день проходжу корисні і красиві процедури", - написала Астаф'єва, рекламуючи медичний салон краси.

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