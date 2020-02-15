Зірки Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем, Сара Джессіка Паркер та інші довели, що зоряна кар'єра не заважає бути багато разів мамою

На сьомому місці по багатодітності Сара Джессіка Паркер. Вона прославилася завдяки серіалу "Се*с у великому місті. Разом з чоловіком зірка виховує трьох дітей: сина і дочок-близнят. Про це пише "Дізнайся все".

На шостому місці Мадонна. Поп-зірка виховує чотирьох дітей, двоє з яких прийомні. Старша дочка співачки вже зовсім доросла. Її батьком є фітнес-тренер Мадонни кубинець Карлос Леон. А син Рокко був народжений від режисера Гая Річі. Прийомні діти родом з Малаві.

Тоні Спілберг, зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210", виховує чотирьох дітей від актора Діона Макдермотта. Пара багато разів розлучалася з-за зрад, але потім знову сходилася.

Вікторія Бекхем теж виховує четверо дітей з Девідом Бекхемом. Вона на четвертому місці. Пара живе разом 17 років і всі діти народжені у шлюбі. Багато хто вважають цю сім'ю зразковою.

На третьому місці Хайді Клум. Модель, як і дві зірки вище, теж має чотирьох дітей. Старша дочка Хелен була народжена від бізнесмена Флавіо Бріаторе в 2004 році, коли вона з ним зустрічалася. Інші діти від відомого співака Сила. Пара вже розлучилася, але разом продовжує виховувати чадо.

Меріл Стріп теж не відстає. Вона виховала вже чотирьох дітей: трьох доньок і одного сина, вони всі вже дорослі.

На першому місці Анджеліна Джолі. Вона з Бредом Піттом створила свою сім'ю прямо під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт". Вони там грали ролі чоловіка і дружини. З тих пір у них вже шестеро дітей, троє з яких-усиновлені. Актриса вважає, що головна її роль - це роль мами, незважаючи на звездую кар'єру. Джолі активно займається благодійністю, допомагаючи бідним у Африці та Азії.

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