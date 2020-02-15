66-річна російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в популярному серіалі "Свати", похвалилася малюнком шанувальників

Як передає Politeka.net, малюнок вона опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram. Шанувальники намалювали портрет Кравченко та її колеги по серіалу Федора Добронравова. Зазначимо, що портрет намальований ще з молодих акторів. Такими вони починали зніматися в серіалі в 2008 році.

«Який гарний малюнок. Схожі, чи не правда?», - написала артистка.

За короткий час пост зібрав майже 3500 лайків. Шанувальникам дуже сподобався малюнок, вони вважають його дуже реалістичним.

«Дуже гарний малюнок», «Обожнюю цих артистів», «Дуже схожі, такі красиві і рідні», «Классссс! Шкода, що ви не родина! Я вас обожнюю!», - пишуть фоловери.

Нагадаємо, що раніше актриса опублікувала свіжі кадри зі зйомок сьомого сезону серіалу «Свати», які проходять в Білорусі. На фото Кравченко позує сидячи в кріслі, в сукні-балахоні пупрупного кольору. Волосся зірка «Сватів» зібрала у високий хвіст, зав'язавши товстою гумкою червоного кольору. На знімку актриса виглядає молодшою. Вона явно рада тому, що зйомки довгоочікуваного сьомого сезону нарешті відновилися.

Як відомо, останній сезон «Сватів» вийшов у 2013 році. Потім через політичний скандал з головним актором Федором Добронравовим зйомки довелося перенести з України, а незабаром і зовсім відкласти. Новий сезон «Сватів» вийде у 2021 році. Зараз знімальна група працює над сценами в будинку Валюхи та Івана Будьків. Судячи з усього, деякі серії будуть присвячені Масляній, так як в мережі з'явилися фото зі зйомок з героями у тематичних костюмах.

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