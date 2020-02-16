Стало відомо, хто з красунь Голлівуду продемонстрував б'юті-образи далекі від досконалості

Відома американська актриса Дженніфер Еністон вирішила вийти в світ з оголеною спиною, а не тут то було.

На прем'єрі фільму, продюсером якого і була кінодіва, Еністон з'явилася в вбранні з відкритою спиною. Свиню актрисі підклав масаж банками, що зірка зробила напередодні.

Не допоміг їй і тональний крем, яким Дженніфер вирішила замаскувати шкіру, але прогадала з відтінком. На засмаглої спині виднілися світлі плями від банок.

Така світова знаменитість, як Анжеліна Джолі, також стала жертвою невмілого візажиста. Але на прем'єрі чергового фільму Джолі з'явилася з світловідбиваючої пудрою на особі. У звичайному житті вона дає ефект фотошопу пори згладжені, текстура шкіри теж, але варто пудрі потрапити під спалахи фотокамер, і на фото особа покривається білим нальотом, що нагадує борошно.

Яскраво-червона помада зіграла злий жарт з ефектною Майлі Сайрус. Вона не витримала жаркого світла софітів і потекла — так з'явилися нерівні, «роз'їхавшись» краї контуру губ. Судячи з білими слідами на підборідді візажист намагався повернути губи співачки на місце, але на жаль, у нього це не вийшло.

Відомий візажист, який обслуговує Дженніфер Лопес також напартачив з макіяжем. Спочатку погляд падає на яскравий і навіть трохи болючий макіяж очей, потім губи, межі яких забули розтушувати і нанести помаду, щоб перехід був трохи більш плавним.

А ось образ співачки Христини Агілери під час виступу зіпсував загар. Точніше, автозагар, який вирішив потекти в самий невідповідний момент.

Легендарна манекенниця, німкеня Хайді Клум любить на себе приміряти нові тренди. Модель вирішила не відставати від своїх колег і спробувала «вологе укладання», однак і тут щось пішло не так.

В результаті явного перебору з засобами стайлінгу волосся Хайді стали брудними, а не «мокрими».

Не пощастило 48-річній американській співачці Мерайї Кері, яка промахнулася з рум'янами.

На смуглом обличчї співачки ці рум'яна виглядають дуже світлими, чого створюють хворобливий ефект. Та й з кількістю кошти візажист перестарався: він наніс їх від «яблучок» щік трохи не до самого носа.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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