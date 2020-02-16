В інтернет-мережі визначився топ-5 найбільш красивих виконавиць України, яких знають і люблять всі

Як повідомляє Politeka, добірку зірок зробив Clutch.

Так, перше місце рейтингу займає Надя Дорофєєва. Незважаючи на юну зовнішність і відчуття, що дівчині близько 18 років, скоро зірка відзначатиме своє 30-річчя.

Далі йде красуня, зовнішністю якої захоплювався сам засновник будинку Playboy Х'ю Хефнер – Даша Астаф'єва.

Після неї в рейтингу розташувалася володарка титулу найкрасивішої блондинки України і мати двох чудових доньок – Оля Полякова.

Також до списку увійшла і дружина продюсера Потапа – Настя Каменських.

Закриває рейтинг найбільш красивих співачок нашої країни українка латиоамериканского походження Мішель Андраде.

Раніше ми писали, що після того, як на сході нашої країни почалася війна, багато українські артисти відмовилися від виступів на теренах країни-агресора.

Проте знайшлися і ті, хто вважає неправильним забувати про своїх «сусідських» шанувальників і залишати їх без уваги.

До вашої уваги топ фотодобірка з 15 популярних українських артистів, які хоча б раз перетинали російський кордон, щоб дати сольний концерт, виступити на музичному фестивалі або менш масштабну подію.

Українська поп-діва Віра Брежнєва, екс-учасниця жіночого тріо «ВІА-Гра» засвітилася у Кремлівському палаці (Москва) на святкуванні 22-річчя російського каналу МУЗ-ТВ.

Засвітилася в Кремлі крім Віри Брежнєвої ще одна екс-учасниця колись популярних «ВІА-Гра» Анна Сєдокова. Що правда, на цей раз співачка обійшлася без глибоких декольте і коротких суконь.

Нагадаємо, Брежнєва в прозорому боді показала себе у всій красі.

Також Politeka писала, що Седокова без трусів викликала шквал критики, за це фото їй буде соромно перед дітьми.