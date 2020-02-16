Наталія Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа, вирішила показати обнаженнее тіло
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Будь собою», - коротко говориться в повідомленні.
На опублікованих знімках Горова позує без білизни в одних туфлях і з мокрими волоссям посеред кімнати. Дівчина сидить у відвертій позі, фотографуючи себе на камеру.
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«Про травень гарбл, ти крейзі», «сорі, але це офігенно», «красуня», «все, я померла від твоєї краси», «Неймовірна красуня», «да ти що, ось це бомба», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, дочка відомого українського продюсера Потапа (Олексій Потапенко) Наташа Горова показала нове фото з відпочинку
На знімку Наташка позує в топіку або купальнику, показуючи себе в профіль. Волосся при цьому у Горовий були розпущені. На тлі можна побачити різну екзотичну рослинність і будівля готелю.
"Просто цілуй мене", - написала Наташка під фото.
Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Просто цілуй мене", "Це ти Каті?", "Цілую, Наташа. Чик, мяу", "Красиво", "Красуня", "Ну, як-то в наступний раз", "Давай поцілунку", "Шикарна", "Вау".
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