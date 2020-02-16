Гуморист Максим Галкін здивував кадрами з дорослими Лізою і Гаррі на відпочинку
Відео Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На ролику, який гуморист залив у сторіз, видно, що 6-річні двійнята вчаться кататися на гірських лижах. Діти вперше опинилися на гірському схилі.
Максим показав, як дітям проводять інструктаж, а потім навчають їх повертати під час їзди.
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«Вперше на схилі, але почувають себе впевнено. Молодці», - прокоментував відео артист.
У шанувальників артиста виникло тільки одне питання «А де ж Алла?». Судячи з усього, Алла Пугачова не поїхала відпочивати з сім'єю, адже вони запланували досить активний відпочинок. Зазначимо, що у дітей зіркової пари дійсно дуже добре виходить кататися на лижах. З відео видно, що вони зосереджено слухають інструктора і повторюють за ним усі рухи.
Раніше ми писали, що Максим Галкін опублікував відео, на якому Ліза і Гаррі влаштовують показ мод. Вони розпакували подарунки від відомого бренду і стали приміряти вбрання. Діти красувалися на камеру, а Галкін за кадром розповідав, що речі фірмові, красиві, якісні і проговорився про знижку для всіх бажаючих. І сам заробив, і діток "підключив", міркують прихильники артиста.
Відзначимо, що діти Галкіна і Пугачової з самого народження знаходяться на виду. Максим Галкін дуже любить ділитися їхніми досягненнями в соцмережах. Тим більше, що є чим ділитися – діти зіркової пари дуже талановиті. Вони люблять співати, танцювати, показувати імпровізовані вистави. У Лізи і Гаррі добре поставлена мова. Артистизму їм теж вистачає. Схоже, з дітей ростуть майбутні зірки.
Нагадаємо, що Алла Пугачова проміняла Галкіна на іншого у День всіх закоханих: "вона зізналася, що...".
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