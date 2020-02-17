Автор саундтрека до "Бригаді" Андрій Іванов трагічно помер, коли його збила потужна хвиля на пляжі

Засновник музичного проект Triplex Андрій Іванов, який написав музику для "Бригади", потрапив під хвилю разом з дружиною. Сталося все на пляжі Бонді Біч, що в Сіднеї. Музикант, на жаль, загинув. Його жінку вдалося врятувати. Про це повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT, передає Politeka.

Раніше ми повідомляли, що у віці 86 років пішла з життя американська актриса Лінн Коен, відома по ролі домробітниці в телесеріалі HBO "Секс у великому місті".

Про смерть актриси 14 лютого повідомив її менеджер Джоша Пульц, правда, не розкрив причину й обставини.

Популярність Коен принесла роль домробітниці і няні Магди у персонажа Міранди Хоббс (у виконанні Синтії Ніксон), кращої подруги Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер.

Повідомлялося, що у віці 84 років не стало італійської оперної співачки Миреллы Френі.

Френі за свою тривалу творчу життя виконала близько 40 оперних партій. Дебютувала Мірелла в ролі Мікаели (опера «Кармен», Бізе) в далекому 1955 році на сцені Міського театру рідний для неї Модени. Мірелла Френі виступала, зрозуміло, в «Ла Скала», а також всіх найбільших театрах світу, таких, як «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден». Вона виступала з такими видатними іменами, як артисти Клаудіо Аббадо, Рікардо Муті, Карлос Клайбер і самим Лучано Паваротті. Френі була подругою покійного Паваротті, крім того, вони були земляками.

Відомо також, що, закінчивши виступати професійно на великій сцені, вона заснувала Академію бельканто CUBEC і викладала там близько 20 років – проект став їх спільним з другим чоловіком дітищем.

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