Зірка "Кварталу 95", співачка Марта Адамчук похвалилася в камеру своєю природною красою

Красуня позувала без граму косметики, або, принаймні так складається враження, пише Politeka.net.

Марта ніби позувала оголеною, прикрившись великим букетом рожевих тюльпанів.

Адамчук посміхнулася і подивилася у вікно. Дівчина виглядає свіжо і невимушено.

"Весна цієї зими прекрасна☺️🌷", - підписала відвертий знімок зірка "Кварталу 95".

За два годину пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Вау😍", "Квітка у квітках", "Весна-весна, а голос Марти. Розвіє хмари на ура. Вона співає, у душі тепліше. Її всі пісні для добра!!!", "Дуже красива", "Вона, тобто весна, дуже схожа на вас.🐤", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку артистки вже підписалися 44,7 тисяч осіб. Зірка регулярно балує своїх фоловерів фотографіями в нових образах і вміє здивувати.

Так, нещодавно Марта позувала, поклавши руку на голову, скуйовдивши хвилясті локони.

Її вбрання, схоже на піджак, було розстебнуто і під ним виднілося голе тіло. Талію підкреслив чорний пасок.

"Сама собі зарядка)", - написала Адамчук.

За 13 годин публікація зірки зібрала майже 600 лайків.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала, стоячи спиною до фотографа. Через всю оголену спину йшли дві чорні лямки, які тягнулися до переду плаття. На плечі Адамчук - щось схоже на кінчик великого чорного банта.

Низ сукні обтягнув пружні форми співачки, а також підкреслив тонку талію.

Марта підняла голову і прибрала волосся за вушко, відкривши красиву сережку з великим каменем.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в локації журналу Vogue в Києві.

Дівчина була у чорному обтягуючому платті з відкритою спиною.

Наряд виділив всі достоїнства фігури зірки. Зокрема, сукня підкреслила пружні сідниці Марти.

Адамчук широко посміхалася. На ній була червона помада, це єдине, що виділялося в макіяжі.

Її розкішний образ завершили масивні блискучі сережки, які торкалися її плечей.

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