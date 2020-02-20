Українські зірки люблять дивувати своїх шанувальників яскравими сценічними костюмами, а іноді й дуже відвертими нарядами

Politeka.net вирішила пригадати найбільш яскраві концертні костюми українських зірок, у яких вони виступають на власних шоу, музичних преміях і «Піснях року».

Ані Лорак є практично рекордсменкою за кількістю концертного вбрання. В її шоу «Діва», на який артистка витратила близько 5 млн доларів, близько 240 сценічних костюмів.

Звичайно, мова йде і про її шоу-балет. Сама артистка з'являється в блискучих сукнях, відвертих комбінезонах і елегантних вбраннях. Подивитися завжди є на що.

Світлана Лобода практично завжди віддає перевагу міні-сукням або відвертим боді.

Зірка любить блискучі наряди, які переливаються під світлом софітів. Іноді, правда, співачка з'являється і в більш скромних нарядах – довгих блискучих сукнях і комбінезонах. Ще рідше зірка з'являється в стриманному вбранні.

Настя Каменських після того, як почала сольну кар'єру, серйозно взялася за свій імідж. Вона може дозволити собі дуже відверті вбрання, що підкреслюють її пишні форми.

Дівчина любить виступати в комбінезонах, яскравих сукнях і одязі, який просвічується. До речі, під час її суддівства в «Х-факторі» вся увага глядачів була прикута до образів співачки.

Головна блондинка України Оля Полякова відома самими епатажними концертними нарядами і знаменитими кокошниками.

Зірка на своїх концертах постійно дивує публіку зовнішнім виглядом. Вона любить яскраві та помітні кольори, часто віддає перевагу міні та комбінезонам. Балет Полякової одягається так само яскраво.

Нагадаємо, що Світлану Лободу застукали за пристрасним поцілунком з молодим красенем, кадри облетіли мережу: «Тіллю це не сподобається».

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