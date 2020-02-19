Відома українська співачка Гайтана показала новий образ у червоному
На фото Гайтана позує в короткому червоному платті. Більше одягу на співачці не було. Актриса вирішила обійтися навіть без підборів. Вона підстрибнула вгору, що змусило частину сукні теж піднятися, а також волосся. Ззаду нічого не було видно, так як це була студійна зйомка на монотонному тлі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я навчилася багатьом речам в цьому житті, але не навчилася дозувати свою радість", - написала Гайтана.
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Фанати написали кілька коментарів під фото:
"Нуу, можливо в наступному житті можна спробувати", "Ні в якому разі!!! Це небезпечно для здоров'я!! Щастя дозуванні не підлягає!", "Красуня".
Раніше ми повідомляли, що відома українська виконавиця Гайтана спантеличила шанувальників знімком з незнайомцем в прозорому вбранні.
Так, співачка в синіх штанях, прозорою майці і в такому ж синьому топі позує разом з незнайомцем, який вбрався в костюм птиці.
Сама співачка сяє від щастя, а людина-птах показує жестом, що бажано зберігати мовчання.
Оскільки кадри зірка розмістила в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати. Однак якби мали, то обов'язково запитали – «Що воно таке?».
Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала новий образ в ліжку.
На фото Гайтана позує в білій блузці на ліжку. Між ніг можна помітити відро з декоративною рослиною, яку в народі прозвали "заячий холодок". Співачка цього разу вирішила змінити образ і показала випрямлене волосся. Артистка дивилася прямо в кадр, що додало фото особливої емоції.
Фанати встигли поставити майже тисячу лайків.
Нагадаємо, соковита Гайтана пограла своїм достоїнством в екстра-міні
А ще Politeka писала, що Гайтана в одному ліфчику показала, ніж її нагородила природа
Також Politeka повідомляла, що Гайтана з глибоким декольте розповіла про похід в політику