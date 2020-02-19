Відома українська співачка Гайтана показала новий образ у червоному

На фото Гайтана позує в короткому червоному платті. Більше одягу на співачці не було. Актриса вирішила обійтися навіть без підборів. Вона підстрибнула вгору, що змусило частину сукні теж піднятися, а також волосся. Ззаду нічого не було видно, так як це була студійна зйомка на монотонному тлі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я навчилася багатьом речам в цьому житті, але не навчилася дозувати свою радість", - написала Гайтана.

Фанати написали кілька коментарів під фото:

"Нуу, можливо в наступному житті можна спробувати", "Ні в якому разі!!! Це небезпечно для здоров'я!! Щастя дозуванні не підлягає!", "Красуня".

Раніше ми повідомляли, що відома українська виконавиця Гайтана спантеличила шанувальників знімком з незнайомцем в прозорому вбранні.

Так, співачка в синіх штанях, прозорою майці і в такому ж синьому топі позує разом з незнайомцем, який вбрався в костюм птиці.

Сама співачка сяє від щастя, а людина-птах показує жестом, що бажано зберігати мовчання.

Оскільки кадри зірка розмістила в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати. Однак якби мали, то обов'язково запитали – «Що воно таке?».

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала новий образ в ліжку.

На фото Гайтана позує в білій блузці на ліжку. Між ніг можна помітити відро з декоративною рослиною, яку в народі прозвали "заячий холодок". Співачка цього разу вирішила змінити образ і показала випрямлене волосся. Артистка дивилася прямо в кадр, що додало фото особливої емоції.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків.

Нагадаємо, соковита Гайтана пограла своїм достоїнством в екстра-міні

А ще Politeka писала, що Гайтана в одному ліфчику показала, ніж її нагородила природа

Також Politeka повідомляла, що Гайтана з глибоким декольте розповіла про похід в політику



