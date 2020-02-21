Розставання відомих пар рідко проходить тихо, адже життя знаменитостей завжди на виду. Правда, одним вдається розлучитися тихо і полюбовно, а інші розходяться зі скандалами і взаємними звинуваченнями

Рoliteka.net вирішила згадати, хто з зірок українського шоу-бізнесу нещодавно розлучився.

Мабуть, самим гучним розлученням 2019 року стало розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко. Воно було несподіваним для українців, адже за два тижні до новини про розставання телеведучий в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповідав, що у них з дружиною гарні стосунки. Пара прожила в шлюбі 12 років, у них двоє маленьких дітей.

Через кілька місяців після розлучення Олена Войченко розповіла, що вони розлучилися через зради Остапчука. Телеведучий, у свою чергу, запевнив, що дружині не зраджував, а вирішив розлучитися через постійні сварки. Войченко звинуватила чоловіка в тому, що він не дає їй грошей на дітей. В мережі досі обговорюють гучний розрив пари.

У минулому році після 10 років спільного життя розлучилися Ані Лорак та її чоловік Мурат Налчаджиоглу. Приводом для розлучення стали зради чоловіка.

У мережу злили відео, де він проводить час з іншою жінкою. Зазначимо, що подібні чутки просочувалися в пресу і раніше, але Лорак їх ігнорувала. Цього разу співачка зважилася на розлучення. Через деякий час після розлучення співачка знайшла розраду в обіймах 27-річного репера Єгора Гліба.

Ще одне гучне розлучення відгриміло влітку 2019 року. Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Шлюб не змогли врятувати навіть двоє спільних дітей.

І Едгар, і Слава вже почали стосунки з іншими людьми. Зазначимо, що ініціатором розлучення виступив Едгар. Він зізнався, що Слава постійно хотіла змінити себе, а йому не подобалася її пристрасть до пластичних операцій.

На початку літа розлучилася співачка Лоліта. Її чоловік Дмитро Іванов, який був на 11 років молодше артистки, зраджував їй.

Після розлучення Дмитро ходив по різних ток-шоу, де обговорював спільне життя із зіркою. Зазначимо, що це був п'ятий шлюб співачки. З Івановим вона прожила 9 років.

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