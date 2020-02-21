Колишня кохана виконавця Віталія Козловського Есхакзай різко висловилася про ситуацію з евакуацією українців з Китаю

Як повідомляє Politeka, відповідний пост вона розмістила у себе на Instagram.

«Інформація про вчорашні протести через евакуацію українців з Китаю теж дійшла до мене сьогодні вранці. Прочитала, розібралася. Я проходила в університеті предмет «Масова комунікація», натовпом, масою, стадом - легко керувати. Тому що думати ніхто не хоче... Стадо йде туди, куди йдуть всі. Мої думки про те, що інтернет отупляє і маси не хочуть думати - сьогоднішня реальність», - зазначила вона.

Есхакзай також уточнила, що ситуація з іншими хворобами в Україні є куди більш серйозними, ніж той же коронавірус.

«Так, вірус, так - небезпечний. Але кожен день заразиться туберкульозом, або грипом, при слабкому імунітеті, можна набагато швидше, ніж вірусом з Китаю. Частота зараження ВІЛ, або венеричними захворюваннями набагато більше, ніж вам здається. І це навколо нас. Читаєте, думаєте, аналізуйте! Це дуже важливо», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, переселенці з Донецька приїхали в Нові Санжари, куди привезли українців з Китаю, і привезли їм провізію, яку змогли зібрати.

Автор посту Володимир Рунец в мережі опублікував фотографію продуктів, які привезли переселенці із Донбасу. Вони розвантажили машину і поїхали, відмовившись від коментарів.

"Нас звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них", - передав слова переселенців Володимир.

На фото можна побачити ящики з продуктами. У них лежала газована вода, фрукти, солодощі, а також кава.

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