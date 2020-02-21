Пішла з життя мати зірки серіалу «Моя прекрасна няня» Любові Поліщук Ольга

Померла жінка, яка замінила відомому актору Олексію Макарову матір. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського артиста.

Ольга Поліщук пережила свою відому доньку Любов на 13 років і померла на 92 році життя. Онук Ольги, відомий актор Олексій Макаров, написав у своєму пості з приводу сімейної трагедії:

«Ольга Пантеліївна Поліщук. 8 жовтня 1928 - 21 лютого 2020. Світла пам'ять».

Історію про те, що колись Любов Поліщук залишила свого сина з матір'ю, а сама займалася кар'єрою в молодому віці – досить відома. Так мати актриси виростила Олексія, він в дитинстві називав бабусю мамою. Сім'я була близька з жінкою і після кончини Любові, Ольга дуже любила, коли до неї в гості в Омськ, РФ навідувалася правнучка Варвара і зоряний онук Макаров. На сторінці Олексія у соцмережі чимало фото з бабусею.

Нагадаємо, що сама Любов Поліщук померла після тривалої боротьби з раком хребта у 2006 році.

Нагадаємо і про те, що страшний діагноз зірці "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк роль матері якої в серіалі виконала, до слова сказати, саме покійна вищезгадана Любов Поліщук, поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки Міли у актриси різко погіршився стан здоров'я. Незважаючи на брак інформації, так як сім'я намагається тримати те, що відбувається в таємниці, в мережу просочилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Потім восени 2019 року з'явилася інформація, що актрису виписали і перевели в реабілітаційний центр, де вона проходить процедури у зв'язку з паралічем правої сторони тіла.

Папараці цілодобово чергують під стінами центру і заявляють, що останнім часом рідні Заворотнюк перестали відвідувати заклад. Передбачається, що стан актриси настільки погіршився, що медики заборонили візити, або ж її виписали. В даний час місцезнаходження актриси невідомо.

Зазначимо, Новий рік Заворотнюк відзначала в стінах клініки, незважаючи на прохання родичів відпустити її додому.

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