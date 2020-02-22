Герцоги вже не впевнені, що хочуть жити на півночі

Герцоги Сасекські ніяк не можуть визначитися, де їм разом з маленьким сином буде краще жити в Північній Америці. На цей раз парочка придивляється до величезного будинку на півдні

З'явилася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл кардинально змінили рішення з приводу місця проживання. Так, замість холодної Канади вони почали підшукувати розкішний будинок в сонячному Малібу в США. Мабуть, родичі королеви Єлизавети II вирішили жити в більш теплому містечку.

За даними джерела британського таблоїду The Sun, зокрема парочка поклала око на триповерховий особняк, що раніше належав акторові Девіду Червету (грав у "Рятувальниках Малібу"). Вартість цього житла вражає – сім мільйонів доларів. Особняк розташований далеко від центру, має три поверхи і п'ять спалень, з мальовничою терасою з видом на задній двір. Крім цього, на території є парковка і невеликий садок.

Нагадаємо, Єлизавета II заборонила Гаррі і Меган використовувати факт королівського походження в комерційних цілях. Так як вони відмовилися від обов'язків королівської сім'ї, то і використовувати титули заради створення свого бренду не мають права.

Раніше ми повідомляли, британську королеву не на жарт розсердила втеча Гаррі і Меган. Після зречення від обов'язків їм доведеться не тільки відмовитися від титулів, а також виплатити значну суму, яка була витрачена на реставрацію їх особняка у Фрогморі.

Джерела Daily Mail повідомили, що королева заборонила парі використовувати ім'я «герцогів Сасекських», а також вони повинні будуть відмовитися від слова Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

Також ми розповідали, мережу облетіло фото - перше, після втечі Гаррі і Меган з Англії. Воно було зроблено 14 лютого, коли вони виходили з літака в Канаді. Варто відзначити, виглядає парочка аж ніяк не сумною через заборони бабусі-королеви.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі сильно змінилися: що сталося з герцогами після втечі.

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