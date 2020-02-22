21-річна "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь порадувала численних шанувальників пікантним знімком, дозволивши насолодитися своїми принадами

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в піджаку білого кольору, спокуслива зона декольте якого змушує вдаватися багатим фантазіям. Обличчя моделі крупним планом: сіроока Леоніла трохи задерла голову і, здається, ніби дивиться не в об'єктив, а крізь нього. Для більш пристрасного ефекту дівчина трохи розтріпала волосся і прочинила ротик. Вийшов вельми привабливий образ, який просто не зміг залишити користувачів мережі байдужими.

За кілька годин жаркий знімок "лайкнули" більше 1500 разів. Фанати засипали красуню компліментами, захоплюючись її розкішною природністю. Леонілу навіть порівняли з відомою французькою актрисою Софі Лорен, секс-символом ХХ століття.

"Ну ти знаєш🤤"

"Гаряче і красиве фото 🌹😍🔥"

"Цей кадр сміливо можна назвати Партретом !"

"така ж красива, як і молода Софі Лорен"

Раніше ми повідомляли, міс Україна підкорила серця тисяч прихильників, виставивши неймовірно розбурхуюче фото, на якому вона постала в нижній білизні і панчохах. Леоніла обрала нескромну позу, позуючи збоку, вигнувши спинку і поставивши руку на пояс. Ідеальні форми красуні змушують серця битися частіше.

Також ми розповідали, як Гузь приголомшила фото зі спортзалу. Заради гарячого кадру дівчина позувала в обтягуючому топі і лосинах, які вигідно підкреслили всі найапетитніші місця. Леоніла сиділа на тренажері, розставивши ноги. Дівчина підписала кадр, що в "її життя повернувся спорт".

Крім того, нещодавно модель посвітила пружними принадами в трусиках і розтягнутому светрі. Вона розтягнулася на лавці, показавши ідеально плоский животик і спокусливі стегна.

Нагадаємо, безсоромна Міс Україна зняла купальник і показала себе у всій красі

А ще Politeka писала, що Міс Україна розсунула ноги і показала, за що отримала титул