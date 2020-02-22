Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Причому в житті не забуває артистка також дивувати образами або неординарними витівками перед концертом. Цього разу співачка показала добірку кадрів, зроблених перед і під час виступу відразу в декількох блискучих нарядх. Всі фото та відео артистка виставила в спеціальному розділі Instagram.

Кілька днів тому Світлану розкритикували за дивний танець - артистка зробила високий помах ногою вперед, намагаючись чи то продемонструвати шпагат в повітрі, то закинути собі ногу за голову.

Однак, нічого не вийшло і співачка ледь не впала. Після, схоже, щоб довести, що вона може виробляти акробатичні трюки і з її виступом все добре, співачка показала щось подібне в розділі Сторі.

Також нещодавно зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою. Перші про-мо фото з'явилися на сторінці в Instagram

Причому кадри в невеликому відео, за словами шанувальників, за стилістикою нагадують фільми жахів. Спочатку в ролику з'являється рука співачки з досить довгими нігтями, а потім і вона сама.

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