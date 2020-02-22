Маргарита Паша розповіла про своєму улюбленому кольорі і потрясла принадами на камеру

Міс Україна 2019 року вразила відвертим декольте на фото. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку Маргарити Паші у соцмережі Instagram, де вона відповідала на запитання шанувальників.

На одне з питань «Який твій улюблений колір?» Паша відповіла через чур вичерпно.

Маргарита Паша сама запропонувала таку ініціативу в історіях на своїй сторінці в instagram. Вона додала віконце з питанням: «Поспілкуємося?» для своїх фоловерів у соціальній мережі.

Так, українці, в свою чергу, засипали красуню питаннями про її зовнішності і переваги.

Часто вона на поставлені запитання Міс-Україна 2019 відповідала не вербально, а візуально. Тобто, показувала фотографії з особистого архіву.

На питання про улюбленому кольорі вона показала сонячне відео, на якому засвітила зайве. На кадрах Маргарита їде за кермом авто в короткому тісному топі білого кольору, посміхаючись і чурясь на камеру від сонячних відблисків.

Зазначимо, що кадри вона опублікувала в Stories, тому шанувальники і користувачі мережі не змогли залишити свої коментарі під ними.

Нагадаємо, що раніше Маргарита Паша вже показувала не менш ефектний образ в білому кольорі. На представленій фото українська красуня сидить на шкіряному кріслі, закинувши ногу на ногу, в білому брючному костюмі з широким поясом.

В коментарях красуні написали багато компліментів з приводу зовнішності, а також запропонували вийти заміж.

«Принцеса», «хочеш заміж, але немає пацана? Не переживаи, може біт що я твоя доля! Девственик, музикант з карізма, такого як я рідко зустрінеш, якщо хочеш знакомица заглани на сторінок і напиши в директах, але якщо не нравица то подругам репостни)», «красуня», «супер», – відзначили в коментарях.

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