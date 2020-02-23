Тіна Кароль зробила гучну заяву під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020

Українська співачка Тіна Кароль, якій приписували роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, після виступу Девіда Аксельрода сказала, що вийшла б за нього заміж.

Як повідомляє Politeka.net, відео на якому співачка зробила зізнання з'явилось на Yotube-каналі UA: Перший (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Твій образ, твоє перевтілення... Ти кинув цю стійку, ти рвеш за свою любов. Вона твоя. Я б вийшла заміж за тебе. Це було приблизно так. Я єдина дівчина, на мене не просто спрацювало", - зазначила Тіна Кароль.

Також раніше повідомлялося, що артист Дан Балан,, який у складі журі проекту "Голос країни", як і співачка Тіна Кароль, здивував публіку брудними танцями.

Балан приголомшив нескромними рухами, підкоривши, очевидно серце блондинки Тіни. В кадрі співак встав поруч із суддівським кріслом і почав ритмічно рухатися під музику, виляючи стегнами і трясучи сідницями. При цьому чого тільки варта його міміка обличчя! Балан запалив не по-дитячому, приголомшивши колегу Кароль. Та аж відкрила рота від подиву і не могла ніяк відвести погляд від цього шикарного видовища.

Нагадаємо, що Кароль поділилася кадром в "сторіз" в Instagram, на якому постала в чорній сукні з неймовірно привабливим вирізом на грудях.

Кароль трохи зігнулася, склавши руки попереду, підкреслюючи тим самим апетитну зону декольте. Від такого чудового видовища можна отримати надлишок гормону щастя.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки.

Як повідомляла Politeka, Кароль після фото коханки Дана Балана показала себе в негліже.