Лідер гурту o.torvald Женя Галич не зміг стримати своїх емоцій через пісенного конкурсу Євробачення

Як повідомляє Politeka.net, лідер гурту o.torvald Женя Галич жорстко відповів на нападки хейтеров, які досі згадують про те, що колектив посів 24 місце на "Євробаченні" в 2017 році.

Емоційне відео з відповіддю музиканта з'явилося на сторінці українського Нацвідбору в мережі Instagram (, щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Не хотів піднімати цю тему, але, якщо чесно, просто накипіло. Минуло три роки, три, б***ь року, 36 місяців! Що це за коментарі? Що це за постійні порівняння з 24 місцем? Хейтери, ідіть на х**! Ви за**али вже!" – сказав Галич.

Так, він прокоментував постійне згадування його групи під час національного відбору на "Євробачення 2020".

Він також поділився творчими успіхами O. Torvald, розповівши, що у колективу з'явилася нова барабанщиця, вийшов подвійний альбом з 16 треків. Крім того, артисти готуються до туру 20 українських міст.



"Потім фестивалі і купа роботи. Не вірите – прийдіть і переконайтеся в цьому самі. Ну що це за постійні якісь відсилання: "24 будете, як О. Torvald"?! Ідіть на х**! Вистачить! З 24 місцем можна жити", – сказав Галич і показав кумедну замальовку про те, як його по життю нібито переслідує число 24.

Раніше ми писали, що член журі українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020 Андрій Данилко розповів, чому Вєрка Сердючка не буде виступати на сцені в Європі.

Про це він заявив на сцені після виступу.

"Сердючка хоче, Данилко протестує.... подивимося творчі групи.... Ми з задоволенням, але нехай інші повыигрывают... країни.... Я в цьому костюмі вже як танк. І я не безкоштовно ж сюди ходжу, тільки з великої любові до вас", - зазначив він.

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020": "Міхалич, ти шикарний!".

Як повідомляла Politeka, Україну на Євробаченні чекає катастрофа, шансів практично немає: "Країна скотилася...".