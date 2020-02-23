Відома українська співачка Анна Седокова показала нове селфи в Instagram

На фото Седокова позує в жовтому костюмі, а під ним можна помітити маленький чорний топ. Ганна показала себе перед дзеркалом і зробила селфи. На тлі можна побачити дивани і столик, а також вішалку з речами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі під ним. Все із-за того, що Седокова опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Анна Сєдокова показала ефектні кадри зі свого виступу.

На цей раз на своїй сторінці в Instagram Ганна, яка ніколи не соромилася своїх апетитних форм, виклала пікантні кадри, на них вона блиснула ідеальними формами.

Так, цього разу зірка постала перед фанатами в обтягуючому червоному напівпрозорому комбінезоні з блискітками, який підкреслив достоїнства її фігури. Свій образ Седокова доповнила крислатому капелюшком, поясом, сонцезахисними окулярами і золотими прикрасами. В кадрі Ганна з червоною помадою і розпущеним по плечах волоссям співає на сцені свої пісні і спокусливо рухається під ритм музики.

Повідомлялося, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

цього разу артистка вирішила вбити стильним фото, виблискуючи новою зачіскою – безліччю дрібних кісок, доповнює її теплий і спортивний вбрання. Схоже, перед черговим концертом співачка вирішила похвалитися новим стилем перед камерою.

До речі, зірка знає, як правильно доглядати за пишними локонами, і ніякі перефарбування і термоукладки не псують зачіску поп-діви. Ще Ганна часто змінює образи, дивуючи фанатів, і постійно використовує для цього перуки. Але і про своїх волоссі не забуває – і ці експерименти ніколи не залишаються непоміченими.

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