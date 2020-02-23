Данилко сказав, що проблема TVORCHI була не в навушниках

Судді прокоментували скандал у фіналі Нацвідбору на Євробачення

Про скандал з групою TVORCHI і їхні технічні проблеми під час виступу розповіли Віталій Дроздов разом з Андрієм Данилком на відео, яке опублікували 23 лютого в YouTube на каналі «Слух» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Як нам стало відомо після виступу, у вокаліста групи TVORCHI була лажа в навушнику, він чув тільки себе, але не чув музику», – сказав Віталій Дроздов.

Дроздов також зазначив, що в цій ситуації неправильно віджартуватися і прийняв виклик відповідай серйозно на інцидент з навушником.

«Ми оцінювали те, що ми чули. Ми не є технічними фахівцями і не відповідаємо, у кого який звук в навушниках. У нас теж іноді буває лажа зі звуком, ми теж іноді один одного не чуємо. Але про це ніхто не знає», – пояснив Дроздов.

Його перебив Данилко: «Коли це вже другий раз, знову ця проблема – навушники, знову саме у них це сталося, то є якась інша проблема. Наприклад, відсутність живого виступу, живого досвіду. Це реально складно».

Також Данилко розповів, що Девід Аксерольд співає як платівка. А також згадав, що може заспівати «Гоп гоп» серед ночі в тій же тональності.

Нагадаємо, що в інтернет-мережі ажіотаж із-за виступу Вєрки Сердючки на фіналі Національного відбору не Євробачення, в ході якого вона викликала справжній фурор.

Так, Сердючка в ході свого виступу виконала відразу кілька своїх композицій. Кожна з них перевершувала за помпезності попередню, що спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Ось, за кого потрібно голосувати», «Андрюха як завжди – кращий», «це шедевр!», «Вєрку на Євробачення», «геніальний артист!», «Вєрка – королева!», «Це я розумію артист. Зробить вогонь своєю харизмою. Сподіваюся він повернеться на Євробачення як учасник 2021», «ну от ніхто з конкурсантів навіть поруч не лежав – їх немає на тлі Сердючки», - пишуть вони.

Нагадаємо, Данилко несподівано звернувся до українців з-за "Євробачення-2020": "Міхалич, ти шикарний!".

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