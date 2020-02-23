Відома співачка Еріка Герцег, солістка групи ВІА Гра, показала новий образ в Instagram

На фото Герцег позує в чорних штанях і топі. Волосся при цьому у неї були розпущені. Поруч стояли ще дві людини, з боків. Дівчина Еріка обійняла рукою. На тлі можна побачити двері, раковину і інші елементи інтер'єру ванної кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Еріка опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що учасниця «ВІА Гри» Еріка Герцег готується до весілля, незважаючи на чутки про її роман із продюсером музичного колективу Костянтином Меладзе.

Так ще 9 жовтня 2019 року Еріка проговорилася про те, що виходить заміж і розповіла, хто став її обранцем. Нареченого зірки «ВІА-Гра» звуть Михайло, він бізнесмен. Відомо, що пропозицію він зробив Еріці всього через місяць після знайомства. Зараз пара живе разом.

Повідомлялося, що солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, яку називають коханкою продюсера Костянтина Меладзе, поділилася улюбленим чином із кліпу.

Тіло дівчини прикрашала сіточка, а груди - пришита до неї чорна стрічка. Наряд ідеально підкреслив вигини красуні. Вона з пристрастю подивилася в об'єктив, торкаючись руками до обличчя.

Макіяж Еріки був зроблений з акцентом на очі, чорні стрілки з темними тінями підкреслили їхню красу.

"ЛюбоЛь #ЭрикаГерцег #Віагра #любимыекадры", - підписала знімок "коханка Меладзе".

Майже за добу посаду артистки зібрав понад 18 тисяч лайків та коментарів.

"Ідеальна⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️😉😉😉😉❤️❤️❤️❤️", "Фігурка - просто бомба💣 😍", "Коли прем'єра?!!!! Ми чекаємо від тебе пісню 😭😭", "Оооохххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еріка - це дуже потужно! 🙏🏼".

Нагадаємо, молода "коханка" Меладзе засвітила головну гордість в короткому топі

А ще Politeka писала, що Меладзе не стримався і показав гаряче відео з молодою "коханкою"

Також Politeka писала, що безсоромна "коханка" Меладзе показала всі свої принади в чорному білизна



