Відома українська співачка MARUV показала новий знімок в темних кольорах в мережі

На фото MARUV показала себе в капелюсі і сіточці. Під нею можна легко розглянути білизну співачки. Образ доповнила артистка чобітьми вище коліна. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Свят не буває мало так що зі святом, дорогі чоловіки", - написала співачка під фото, таким чином привітавши сильний підлогу з Днем Червоної армії, в минулому українським святом.

Фанати почали активно обговорювати привітання і зовнішність артистки:

"В Україні таке свято не святкують!!", "Я людина проста: бачу фото Марув - ставлю лайк)", "14-е жовтня, Ань", "Так можна і натуралом стати", "Аня, всі твої фотки можна відразу на обкладинки журналів ставити", "Це найкраще привітання за сьогодні", "Як то дуже скромно і без душі", "Це не дівчинка це бомба", "Спасибі мати)", "Яка ж ти красива".

Раніше ми повідомляли, що 27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, здивувала кадрами, мимимишность яких зашкалює.

Артистка поділилася в "сториз" у своєму Instagram кадрами з чотирилапими улюбленцями. MARUV постала в прозорому вбранні і без штанів, посвітивши розкішними формами. Вона позувала на дивані, де зверху на неї ліг один з песиків. При цьому її французький бульдог на прізвисько Ізольда, яким співачка раніше хвалилася в мережі, бігав і стрибав поруч, ревнуючи господиню до іншого тварині.

Повідомлялося, що відома українська співачка MARUV показала на весь інтернет, кого любить більше всього на землі.

Так, співачка позує у концертному вбранні, в якому нещодавно виступала, а також в ланцюжки на шиї. При цьому на руках вона тримає свою улюблену собачку.

Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадр MARUV розмістила у себе в Сторіс.

Нагадаємо, MARUV впала на підлогу, посвітивши п'ятою точкою під час концерту

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