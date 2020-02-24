Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка "Танців з зірками", показала нове фото з відпочинку

На фото Ганна позує в прозорому купальнику. Різатдінова в цей раз вирішила залишитися з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити небо і море. Гімнастка вирішила відправитися в Ізраїль. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків знімку і написали кілька коментарів:

"Красуня", "Круто, я живу в Ізраїлі. А в якому місті ви зараз?", "Русалка на тлі моря".

Раніше ми повідомляли, що Ганна Різатдінова володіє відмінною спортивної подготовкий і не втомлюється хвалитися своїми вміннями.

Так, на одному з останніх фото знаменитість позувала в спортивному костюмі, що складається з облягаючого топа і лосин. Костюм ефектно підкреслив ідеальні форми зірки: її пружний прес, тонку талію і подкаченные ніжки. Просто заздрість пробирає.

Анна встала в цікаву позу, зігнувшись стоячи на одній нозі і спираючись на руки. Другу ногу красуня витягнула вгору і вийшов повітряний шпагат - вигляд дуже гарний.

Повідомлялося, що Ганна Різатдінова похвалилася розтяжкою. Знаменитість продемонструвала вертикальний шпагат під 180 градусів, при цьому вона стояла на одній нозі і руках, прогнувшись у містку.

Зірка прогнулася в неприродному вугіллі, змусивши замислитися про людські можливості.

На фото вона позує в красивою світлою студії, одягнена у спортивний костюм з написами і топа, а також босоніж. Еластична тканина тільки підкреслила струнку фігуру знаменитості та її пружні частини тіла.

В коментарях шанувальники гімнастки залишили багато компліментів.

«Виглядає ефектно», «Красуня», «Ганнуся за вашими лініями можна дивитися, милуватися постійно 😍😍😍😍 Реально після пологів все заново треба було починати ( шпагат і так далі 😯😯😯) ось це так...», «Вау», «Прекрасна», «Клас», – написали в мережі користувачі.

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