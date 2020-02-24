Старша дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна готується стати матір'ю вдруге та вперше показала свою маленьку донечку Єву, якій два рочки

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Антоніни. Як відомо, коханим 29-річної актриси і старшої з дочок Ольги Сумської Тоні є російський актор Володимир Яглич. Так напередодні народження другої дитини пара вперше показала їх дворічну доньку Єву - фото сім'ї з'явилося на обкладинці російського журналу «HELLO!».

«На сьогоднішній день моя дочка - головний успіх всього мого життя», - сказав в інтерв'ю Володимир. Відзначимо, що раніше в інтерв'ю для українських ЗМІ горда бабуся Сумська говорила, що пара не хоче показувати свою маленьку дочку широкій публіці і що це було їх усвідомлене рішення.

Нагадаємо також, що Ольга та її старша дочка живуть в різних країнах – Антоніна пішла за коханим і проживає у Москві.

Шанувальники на сторінці Тоні в коментарях відзначили, що просто захоплені красою молодої сім'ї.

Нагадаємо, Ольга і Наталія Сумські з'явилися на одному фото.

На знімку Ольга позує у вбранні коричневого відтінку і куртці в колір, а її сестра постала в блузі і червоних намистах. Жінки нахилилися одна до одної так, що торкалися головами.

Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.

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