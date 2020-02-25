Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка є зіркою танцювального проекту «Танці з зірками», засвітила зайве під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«25 км на схід від Єрусалиму і в 84 кілометрах від Тель-Авіва біля підніжжя лежить збори вод, що не має подібного собі ніде на світі. Рівень його поверхні на 400 м нижче рівня світового океану, а концентрація солей у ньому в десять разів перевищує звичайну морську. Западина Мертвого моря - найнижче місце на землі, воно містить більше мінералів, ніж будь-який інший природний водойму. Не тільки його вода унікальна, унікально все навколо: товстий шар атмосфери, що затримує значний відсоток небезпечного ультрафіолетового випромінювання, повітря містить більше цілющого кисню і заспокійливого людський організм брому, ніж в будь-якому іншому місці на земній кулі», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що крім історії про мертвому морі, Різатдінова показала, як вимазала там лікувальною гряззю, що спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«ідеальний вигляд», «Чорний лебідь розправив крила», «так виглядає насолоду», «фігура неймовірна», «вогонь!», «Просолене тіло довше зберігається», - пишуть вони.

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