Відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, показала новий образ

На фото Маргарита позує в шкіряних штанях і куртці. Вона розстебнула останню і відхилила її руками. Як виявилося, Паша вирішила зробити фото без білизни. Модель позувала на білому фоні і вирішила в цей раз зібрати волосся у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Билися Ви коли-небудь з дівчиною?", - задали питання Маргариті. Вона відповіла: "З сестрою в дитинстві, ми двійнята. Це вважається? А так, я віддаю перевагу вести діалог".

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Паша опублікувала в сторіс знімок, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Маргарита Паша розповіла про своєму улюбленому кольорі і потрясла принадами на камеру. Міс Україна 2019 року вразила відвертим декольте на фото.

На одне з питань «Який твій улюблений колір?» Паша відповіла надто вичерпно.

Маргарита Паша сама запропонувала таку ініціативу в історіях на своїй сторінці в instagram. Вона додала віконце з питанням: «Поспілкуємося?» для своїх фоловерів у соціальній мережі.

Так, українці, в свою чергу, засипали красуню питаннями про її зовнішності і переваги.

Повідомлялося, що Міс Україна 2019 Маргарита Паша не так давно повернулася з Лондона, де брала участь у масштабному конкурсі "Міс Світу 2019", який відбувся 14 грудня. На жаль, призового місця українська красуня не зайняла.

Після святкування Нового року Маргарита вирушила відпочивати на Балі. Останні дні вона тільки й займається тим, що публікує соковиті фотографії з країни вічного літа. І цей раз не став винятком: Маргарита показала в Stories свіжий знімок у новому купальнику.

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