Композитор і співак Артем Іванов, який пише пісні для багатьох знаменитостей, у тому числі і для Світлани Лободи, поділився цікавими подробицями

Екс-учасник «Фабрики зірок» визнається, що створення пісень стало для нього досить вигідною професією. Коли його твори стали потрапляти на верхні рядки хіт-парадів, артисти стали шикуватися в чергу.

«Дуже сильно варіюються ціни в залежності від завдань. Скільки займе часу аранжування, наскільки вірогідна можливість попадання з цим артистом в топи і т. д. Не існує стандартного цінника, як в магазині, але в середньому — від 200 тисяч до двох мільйонів за один музичний проект», — розповів композитор.

Крім Лободи, Артему він вже встиг попрацювати з такими виконавцями як Лоліта, T-Killah, також він писав пісні для групи «Неангели». А одного разу Іванову довелося зробити аранжування і для Алли Пугачової.

«Для одного з дитячих проектів, що Алла Борисівна веде, їй була необхідна аранжування. Грошей, звісно, з Примадонни і її команди взяти ми не могли — зробили в якості подарунка», — розповів музикант.

Крім створення пісень для інших, Іванов займається і власними проектами. Кілька років він є солістом колективу «Інь-Ян», де співає разом з колишньою дружиною Тетяною Богачевої, а також Артем виступає сольно під псевдонімом ISAAC.

Нагадаємо, що творчий шлях Іванова почався з сьомого сезону «Фабрики зірок», де він став підопічним Костянтина Меладзе.

Як повідомлялося, Світлана Лобода анонсувала вихід кліпу, який відбудеться вже 25 лютого. Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

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