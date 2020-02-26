В українському шоу-бізнесі є безліч міцних пар, чиї сім'ї вважаються найбільш міцними і найщасливішими. Але мало хто знає, як зароджувалися ці історії кохання

Politeka.net зібрала найяскравіші пари України і згадала, як починалися їхні відносини.

Українська телеведуча Катя Осадча та шоу-мен Юрій Горбунов закохалися один в одного на зйомках шоу "Голос.Діти".

Цікаво, що до цього вони були знайомі один з одним більше 10 років. Горбунов зізнавався, що обидва вони в якийсь момент стали вільними, тут і закрутився їх роман, який спочатку пара ретельно приховувала. У 2017 році пара одружилася. Сьогодні вони разом виховують сина Івана. Горбунов розповідає, що по-справжньому радий своєму батьківству.

Солістка групи «Время и стекло» Надія Дорофєєва і співак Володимир Дантес познайомилися в 2011 році. На той момент Дантес був дуже популярний, а Надя перебувала лише на початку своєї кар'єри.

Дорофєєва згадує, що Вова в перший же день їх знайомства сказав: «Надя, я одружусь на тобі». Як розповідає зірка, вони з'їхалися через тиждень після знайомства. У 2015 році пара зіграла весілля. У їх відносинах був складний період, коли Надія стала мега-популярною, а кар'єра Дантеса пішла на спад. Але молоді люди це пережили.

Сніжана і Сергій Бабині познайомилися в театрі, в якому обидва грали. Вони не закохалися один в одного з першого погляду, але їх любов пережила безліч труднощів і допомогла Сергію впоратися з алкогольною залежністю.

Сніжана згадує, що на момент знайомства з Сергієм не чула його пісень. Сьогодні пара виховує трьох дітей. Бабкін не втомлюється повторювати, що Сніжана – найкраще, що є у нього в житті.

Ольга Сумська познайомилася з любов'ю всього свого життя Віталієм Борисюком в театрі.

Їх роман можна сміливо назвати «службовим», адже він зав'язався на сцені. На той момент Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним. Пара одружилася в 1996 році і досі не розлучається.

Нагадаємо, що Надія Дорофєєва з'явилася на Лізі сміху в зухвалому образі: "Дантес милується ззаду".

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