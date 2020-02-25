Відома українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася своєю жіночною фігурою у відвертому вбранні

Фотографію у відкритого варіанта корсетному вбранні вона опублікувала у себе в сторіз. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

На знімку Даша позує поставивши руки на опору і злегка повернувши голову в сторону. На знаменитості ботфорти, корсетний розшитий блискітками і паєтками наряд, стилістична укладка.

Образ доповнили яскравий макіяж "а-ля 20-ті" і інтимного забарвлення-фон для фото в приміщенні або фотостудії. Варто зазначити, що корсет так щільно притиснув об'ємні груди артистки, що ті буквально випирали з відвертого наряду.

Цього разу у шанувальників зірки прокоментувати фото можливості не було, але раніше вони неодноразово зазначали, що Даша - "богиня". Українська зірка Playboy здається їм прикладом для наслідування і "зразком жіночності".

Як повідомлялося раніше, українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася провокаційним кадром, який виклала на своїй особистій сторінці в мережі Instagra.

Даша Астаф'єва - визнана королева відвертих зйомок і регулярно розбурхує шанувальників пікантними кадрами. При цьому співачка і колишня модель не соромиться показувати свою природну красу і іноді публікує в мережі фото без косметики.

Її Instagram рясніє відвертими знімками, які отримують безліч позитивних відгуків і лайків, передплатники захоплюються її красою і вибором нарядів, які підкреслюють її ідеальну фігуру.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди.

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.