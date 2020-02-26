Герцоги Сасекські повинні 28 лютого прибути до Лондона і провести останній захід перед офіційною відмовою від королівських привілеїв

Багато хто сподівався, що у зв'язку з цим "чудова четвірка" (а саме так в мережі охрестили Меган Маркл, принца Гаррі, Кейт Міддлтон і принца Вільяма) знову возз'єднається. Однак, не так сталося як гадалося. Справа в тому, що на час візиту Меган і Гаррі, брат останнього з дружиною покинуть межі Англії, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Як оголосили в Кенсігтонському палаці, Міддлтон і принц Вільям 3 березня вирушать в Ірландію, де відвідають Дублін, графства Міт, Кілдер і Голуей. Враховуючи, що Сассекси не затримаються надовго в Лондоні, є думка, що пари не побачаться. Примітно, що багато хто розцінив поїздку герцогів Кембриджських в Ірландію, як знак Маркл і принцу Гаррі, мовляв, виявляють тим самим невдоволення їхньою поведінкою.

Правда, ще залишається шанс побачити "чудову четвірку" в повному зборі. 9 березня британська королівська родина святкуватиме День співдружності націй. Це свято відвідують майже всі близькі Єлизавети II для служби в Вестмінстерському абатстві.

Раніше ми повідомляли, зведена сестра Меган Маркл, Саманта, поділилася своїми міркуваннями з приводу термінового самоусунення герцогів Сасекських від виконання королівських обов'язків. За словами Саманти, Меган просто заздрить Кейт Міддлтон, тому спеціально оголосила про переїзд у Канаду і складення повноважень за день до 38-річчя герцогині Кембриджської, тим самим зіпсувавши їй настрій на свято. Таким чином, Меган висловила неповагу до королівського протоколу.

Також ми розповідали, Сассекси закрили офіс в Букінгемському палаці і звільнили весь персонал. Зокрема, серед тих, хто втратив роботу, - особистий секретар пари Фіона Мсилхем, хоча вона прикомандирована до Міністерства закордонних справ, та їх досвідчений керівник по зв'язках з громадськістю Сара Латам.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.