Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару проводить відпочинок за кордоном, звідки опублікувала чергову порцію знімків

В цей раз красуня позувала на парапетах на пляжі, пише Рoliteka.net. На зірці - бежевий топ з глибокими вирізами в області пахв і короткі джинсові шорти. Завершують пляжний образ чорна поясна сумка, гумка на руці і браслети. Також не можна не звернути уваги на яскраві манікюр і педикюр.

Ірина розпустила довге біле волосся, яке в підсумку розвивав вітер. Вона дивилася вдалину і виглядала дуже загадково.

Варто відзначити, що завдяки відкритому пляжному вбранню можна помітити відмінний загар, який придбала зірка.

Сидячи на парапеті, Ірина похвалилася стрункими ніжками і "осиною" талією.

Дівчина вирішила підписати знімки двома смайликами.

За три хвилини пост артистки отримав майже 300 лайків і трохи коментарів. Пізніше додалося ще кілька повідомлень від користувачів мережі.

"красуня жінка", "Ніжки супер😍😍😍", "Худишка)))", "Красиво ,а це де ?", "Дуже гарний вигляд😍", "Крута😘😘", "Фотка супер💞💞", "😍😍😍😍😍😍😍😍 Дуже красива", "Ви дуже гарна😘😘😘😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару також позувала спиною до фотографа, похвалившись своїм видом ззаду. Були видні її тонка талія і пружна п'ята точка. Ймовірно, Ірина постала перед підписниками в платті, яке обтянуло її струнку фігуру.

Спереду виглядають щось схоже на сірі намистинки, а ззаду можна розгледіти виріз.

Раніше ми писали, що Ірина Сопонару позувала на лежаку в леопардовій сорочці.

Крім іншого - струнких ніжок і обрисів ідеальної фігури - показала ще і всю атмосферність релаксу під палючим сонцем і екзотичною рослинністю.

Знаменитості раніше неодноразово в коментарях під її постами говорили про худобу і про те, яка ж вона "модель", "розумниця" та "красуня".

Нагадаємо також, що Ірина Сопонару показала розкішні форми в короткому топі на відпочинку на Балі.

Зірка позувала за столиком у місцевому кафе в короткому топі без білизни.

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