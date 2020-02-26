Андрій Данилко розкрив правду про свої стосунки з «мамою» Вєрки Сердючки – актрисою Інною Білоконь

Артист здивував багатьох шанувальників несподіваним визнанням: Данилко заявив, що його з колегою не завжди пов'язували суто робочі стосунки. Про це він розповів в інтерв'ю програмі «Слава+», яке вийшло на «Люкс ФМ» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, у рубриці «Збреши Слави», в якій передбачається, що артист повинен давати неправдиві відповіді, Данилко задали питання про те, чи були у нього стосунки з Білоконь. Співак відповів «немає», що означало, що роман між ними все ж був.

Втім, до цього ні Данилко, ні Білоконь свої відносини ніколи не коментували і в цілому намагалися не розповідати громадськості про своє особисте життя.

Данилко також згадав свою першу зустріч з актрисою. Він зізнався, що спочатку вони відчували один до одного швидше антипатію.

«Наша зустріч — це була повна антипатія. Я думав: "Боже, шо це?" і також думала вона. Вона була красунею, а я був красень, як Селена Гомес і Джастін Бібер. У неї була спідниця-Тетянка, турецький светр, милировка … І я був теж красень, спеціально одягав більше куртку, щоб здаватися більше. Тому що без неї я був худий, реально швабра», - згадує артист.

Втім, Данилко підкреслює, що зараз його з Білоконь пов'язують виключно дружні стосунки.

Відзначимо, що раніше Данилко розповів, чому Melovin отримав низькі оцінки на конкурсі в 2018 році. Він нагадав, що співак Melovin, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення», у фіналі посів 17-е місце. При цьому він отримав 119 балів від глядачів і всього 11 балів від професійного журі конкурсу.

Данилко вважає, що така різниця не випадкова. За його словами, низька оцінка могла бути покаранням за скандал з Росією. Як відомо, в 2017 році Росія не тільки відмовилася від участі в конкурсі, який проходив у Києві, але та відмовилася транслювати конкурс. За словами Данилка, організатори цього втратили дуже великі гроші.

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