Герцоги Сасекські не такі вже і нерозлучні

Британський принц Гаррі залишив дружину і сина, вирішивши відвідати Великобританію

Гаррі і його дружина Меган Маркл на початку року заявили про складання з себе повноважень і переїзд до Канади. Подружжю набридло терпіти нападки преси та громадськості.

Днями принц залишив родину в Канаді, а сам поїхав на Батьківщину. Це перший візит принца в Великобританії після того, як він з дружиною і сином виїхали в Канаду, пише OK.

Гаррі прибув в Единбург на поїзді. Він був одягнений у сині джинси і чорну куртку.

Поїздка була здійснена в рамках саміту по природоохоронному туризму Travalyst.

Швидше за все, Меган Маркл повернеться у Великобританію через кілька днів.

Нагадаємо, після переїзду Гаррі і Меган в Канаді провели опитування, в результаті якого з'ясувалося, що платники податків не хочуть платити за охорону, житло та інші потреби пари і їх сина Арчі.

Більшість канадців скептично ставляться до принца і його дружини і їх не розглядають, як членів королівської сім'ї. Наприклад, якщо б голлівудські зірки переїхали в Канаду, то і платили б вони самі за себе.

Раніше ми писали, що Гаррі і Меган забороняють використовувати слово Royal (королівський) у всіх своїх проектах.

Меган і Гаррі поскаржилися, що з ними поводяться не так, як з іншими родичами королеви Єлизавети II.

Також вони заявили, що слово «королівський» не належить ні королеві, ні парламенту, однак погодилися, що не будуть використовувати його.

Зазначимо, пара намагалася зареєструвати Sussex Royal як товарний знак, що включає в себе одяг, канцелярські товари, книги і багато іншого.

Нагадаємо також, що з'явилася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл кардинально змінили рішення з приводу місця проживання.

Так, замість холодної Канади вони почали підшукувати розкішний будинок в сонячному Малібу в США. Мабуть, родичі королеви Єлизавети II вирішили жити в більш теплому містечку.

Зокрема, нібито парочка поклала око на триповерховий особняк, що раніше належав акторові Девіду Червету.

Раніше повідомлялося, що після зречення від обов'язків старших членів королівської сім'ї їм доведеться відмовитися від титулу і виплатити значну суму, витрачену на реставрацію їх особняка у Фрогморі.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі сильно змінилися: що сталося з герцогами після втечі.

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл отримали пропозицію від Єлизавети ІІ.

Також Politeka писала, що Меган Маркл націлилася на Голлівуд і засвітилася у цікавій компанії.