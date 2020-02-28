Українська телеведуча, модель Катя Осадча поділилася новими фото з чоловіком Юрієм Горбуновим

Щаслива пара позувала біля каміна з келихами, пише Politeka.net. Катерина і Юрій були одягнені по-домашньому.

Модель одягла білу футболку з принтом і піжамні штани. Чоловік зірки був у спортивних штанях і светрі.

Обидва сиділи один навпроти одного, вони дивилися в очі і посміхалися.

"Зимові вечори біля каміна", - написала телеведуча у пості.

На 12 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків.

"Тепло навіть від фото 👍", "Які ви молодці,хлопці🔥💥❤️мурашит...", "що Вони чоловік і дружина?", "Катюша прекрасна, думаю в келиху сік 😉🤩😘🌸🌸🌸", "Ага і колишня твоя плюється в екран😆😆😆", "Шикарні", "Красиво, романтично, але хто фотографує?)", "Багато не пийте, мало теж 🤣", "Затишне фото", ""Чудове місце вашого щасливого теплого дому ♥ ️🔥💫", "Таке затишне фото", "Як романтично ❤️", "Гуцульська ковдра біля каміна", "Вже майже весна ... камін вже не актуально", "Яка добра сім'я , щастя вам☺️ "," Які ви чудові! Любові вам 💞💞💞💞 "," Які ви щасливі !!! Дай вам Боже всього доброго !!! А у мене так не виходить. 35 років я живу зі своїм чоловіком і. ... Нічого "," Як це мило яскраво 🙏💕 ", "Просто фантастика", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча позувала в довгому червоному платті. Наряд був з глибоким декольте довжиною ледь не до пупка. Низ одягу зроблений з легкої тканини, через що під час руху він ніби літав.

Завершували образ Осадчої білі рукавички і червоний капелюшок, а також інші прикраси. Вона грайливо хапала сукню і крутилася перед фотографом.

Раніше ми писали, що Катя Осадча опублікувала знімок з чоловіком в честь Дня святого Валентина.

На фото виглядає дуже щасливою, і без сорому цього слова, ідеальною. Катерина і Юрій цілувалися і обіймалися, що підкреслювало теплоту їх взаємовідносин.

"Любов - це не один день в році, це щоденна радість 😆 нехай у вашому серці День святого Валентина живе цілий рік ♥ ️ а сьогодні нехай буде ще одним хорошим приводом тисячу разів сказати «я люблю тебе»", - підписала Осадча.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова