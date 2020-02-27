Леся показала, як розважалася після вечірки у відпустці

Леся Нікітюк вирушила у чергову відпустку, звідки активно публікує на своїй сторінці в Instagram вельми пікантні кадри

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки, пише Politeka.

Зараз зірка знаходиться в Єгипті на відпочинку, куди вирушила відразу після відпустки у Берліні.



У розділі Сторі вона вирішила представити серію нових кадрів після пінної вечірки. Так, Леся поразвлекалась на теплому заході з подругою, засвітившись ввечері на території єгипетського готелю. На представлених кадрах Леся для більшої пікантності прикрила крихітний купальник стікерами.

Тим не менше, частина її купальника, розшита паєтками все ж помітна, на чому Никитюк акцентувала увагу.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

Також зірка показала кадри з відпочинку з подругою, з якою відправилася в магазин і навіть похвастлась підбіркою зимового одягу, яку примерялала. Так, дівчина разом з подругою позує під час вибору одягу. Обидві дівчини при цьому в одній білизні. Нікітюк в якийсь момент розуміє, що «засвітила зайве» і намагається прикрити тіло шубою, вистачає їй до колін.

Сама артистка виглядала дуже спокусливо і красиво, однак користувачі не змогли прокоментувати ролик, оскільки Леся представила його в розділі Сторі. На фан-акаунтах дане відео з'явилося також через деякий час.

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