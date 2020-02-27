Знаменита співачка Світлана Лобода здивувала соціальні мережі найбільш зухвалими кадрами з нового кліпу, випущеного вчора

Артистка досить часто викладає стильні, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають не меншу реакцію серед користувачів.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але нею самою, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Режисером нового кліпу Світлани став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак та Анною Седоковою.

Спочатку в ролику артистка з'являється в образі інопланетної чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує на літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, що забруднилися зеленою "кров'ю".

«Я так кайфанула від даної роботи !!! Алан , ти , звичайно майстер зібрати кращих і зробити краще !!! Щиро дякую всю команду під главне з маестро @alanbadoev ❤️ Мені здається у нас вийшла 💣💣💣 Воно того варте 💸🤭😂🤘🥶🥶🥶 А що скажете ви , хлопці ?? 😉», – написала під новим відео Лобода.

Через досить незвичних кадрів деякі особливо незадоволені коментатори заявили, що "коронавірус - це і є Лобода", тоді як інші оцінили дуже незвичайні кадри і навіть захоплювалися стилем співачки.

Кілька днів тому Світлану розкритикували за дивний танець - артистка зробила високий помах ногою вперед, намагаючись чи то продемонструвати шпагат в повітрі, то закинути собі ногу за голову.

Однак, нічого не вийшло і співачка ледь не впала. Після, схоже, щоб довести, що вона може виробляти акробатичні трюки і з її виступом все добре, співачка показала щось подібне в розділі Сторі.

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