Анастасія Заворотнюк незабаром може переїхати до Європи

Про це пише Співрозмовник.

Поки "прекрасна няня" бореться з онкологією, вся увага сконцентирована на її доньці Анні, яка зараз подорожує по Європі.

Ганна Заворотнюк під час відпустки також встигла заїхати у Ватикан, де вона помолилася про здоров'я матері у Сикстинській капелі.

Але шанувальники "прекрасної няні" скептично поставилися до подібної подорожі, оскільки в Італії зараз лютує епідемія коронавіруса, і кількість хворих зростає з кожним днем.

Ясновидиця і екстрасенс Кажетта не виключає, що незабаром Анастасія Заворотнюк може емігрувати в Європу.

"Я бачу, що незабаром Анастасія поїде з Москви. Найімовірніше, переїде в Європу. Вона розуміє, що в Росії спокійно відновлюватися їй не дадуть", – розповіла вона в коментарі журналістам.

Екстрасенс також додала, що хвора на рак актриса крок спокійно не може зробити – кругом фанати і репортери. За словами ясновидиці, підвищена увага важко дається Анастасії Заворотнюк, яка зараз бореться з онкологією.

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Папараці цілодобово чергують під стінами центру і заявляють, що останнім часом рідні Заворотнюк перестали відвідувати заклад. Передбачається, що стан актриси настільки погіршився, що медики заборонили візити, або ж її виписали. В даний час точне місцезнаходження Анастасії Заворотнюк невідомо.

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