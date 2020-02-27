Відома українська співачка Анна Седокова показала в Instagram, як проводить трапезу

Анна позувала в цей раз в білому халаті. Вона сиділа в кінці довгого столу, на якому можна побачити багато їжі. Можна бачити соки,. фрукти, ягоди та іншу корисну їжу. Швидше за все, стіл розрахований не на одну Сєдокову. На тлі можна побачити крісла, фіранки і велике вікно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото:

"А алкоголь? Можна?" "Ганно, в тебе фігура мрія. Я теж почала гарнішати після відмови від молочки", "Скромний такий сніданок", "Мені дуже допомагає записувати все з'їдене, а то забувається, тягнеш руку за цукеркою, заглядаєш в запису, а це вже 5(10, 20)))) за день, стає соромно, відкладаєш на завтра", "Для однієї не багато", "Ого, королівський сніданок", "Я виключила м'ясо. Хочу ще прибрати цукор і хліб, але я так люблю хлібець і печенюшки улюблені мої", "Я влаштувала собі челлендж 14 днів без солодкого, фастфуда, мучного, газованої води. Сьогодні вже 3 день".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Схоже, артистка вирішила активізувати свої дії і села на нову дієту. Як з'ясувалося, вона вирішила відмовитися від молока і яєць.

"Тиждень тому моє життя поділилося на до і після. Я здала аналіз на харчову сумісність", - написала Анна.

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