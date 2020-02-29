Відома українська співачка Наталя Могилевська зачарувала гарною посмішкою

Зірка опублікувала пост, на якому постала в грайливому образі, пише Politeka.net. Українська знаменитість дивилася в камеру і яскраво посміхалася. На її обличчі макіяж з акцентом на очі.

Проста зачіска у вигляді каре і масивна сережка надали образу якоїсь елегантності.

Сіра кофта, з-під якої стирчав ланцюжок, була незвичною. Топ мав виріз посередині, який скріплювався маленькими кільцями.

Могилевська тримала в руках сонцезахисні окуляри.

В пості артистка розповіла про концерти в Дніпрі та Миколаєві, а також про свій тренінг.

"Всередині кожного з нас живе наш кращий вчитель, і їм є ми самі, тільки ми його не чуємо!", - написала українська знаменитість в кінці.

За 14 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Скажу чесно, я останнім часом рідко слухаю твої пісні, але з задоволенням ходжу на концерти. Завжди радію зустрічі, як ніби мені 15 років і я вірю в казку. Для мене це хвилююче...", "Очаровашка 👍", "Напевно хто хотів вже всі зробили собі пластику,ринопластику та інше. Одна Наташа, залишилася в первозданній красі і їй це дуже личить👌💕👏", "Чому мене немає в Миколаєві😭😭😭😭 15 років тому, приблизно, була на Вашому концерті, це було незабутньо. Як зараз пам'ятаю все. ❤️❤️❤️", "Красуня ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красива Наташа ❤️", "Красуня!!!❤️", "Люба Наталочко, дякую за приїзд.Ніби Ви прочитали мої побажання", "Чекаємо", "Наташа, ви тут така ніжна, світла", "Дуже гарне фото, просто випромінюєте щастя , свіжість, ніжність. Ви просто молодець", "Шикарне фото👍🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталія Могилевська надала волоссю неймовірного об'єму, або ж приміряла перуку з практично афро-кучериками і червоною широкою пов'язкою з величезним бантом посередині.

Фото було зроблено крупним планом, на тлі нічого не видно, крім жінки в білому, схожому на халат.

Більшості підписників знімки сподобалися.

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