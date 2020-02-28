Відома українська співачка Анна Седокова з'явилася в стильному вбранні разом з молодим обранцем на модному вечорі

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс і Ганна проводять все більше часу разом, з'являються на заходах і навіть знялися в кліпі Сєдокової.

На нових фото і відео, представлених у розділі Сторі, артистка позувала разом з коханим під час заходу, влаштованого Андрієм Малаховим в честь минулої маслениицы.

Сама артистка вирішила показати себе повноцінно новому іміджі - після того, як зірка зістригла чубок, вона ще жодного разу не з'являлася з новим укладанням на публіці. Варто відзначити, новий стиль викликав досить неоднозначну реакцію в мережі.

Також в розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Схоже, артистка вирішила активізувати свої дії і села на нову дієту. Як з'ясувалося, вона вирішила відмовитися від молока і яєць.

«Тиждень тому моє життя поділилося на до і після. Я здала аналіз на харчову сумісність ( він точно називається по іншому, якщо цікаво напишу ). Отже, є ряд продуктів, які викликають у моєму тілі погану реакцію і я поправляюсь.

Отже, мій вердикт - мені категоричний не можна яйця 🥚 і молочні продукти 😖. Я, людина обожнює все, що пов'язано з молоком, сиром і кефірчиком, була змушена викреслити все це з життя, якщо хочу красиву рівну шкіру і тіло своєї мрії», – написала Анна. При цьому також відео у Сторі вона розповіла про перші результати.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

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