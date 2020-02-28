24-річна українська співачка Аліна Гросу збентежила новими фото, на яких вона, оголивши плече, стоїть поруч з молодою людиною

Знімки з радіостанції вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Гросу стоїть поруч з радіоведучим, який сидить на стільці. Аліна одягла чорну кофту з голими плечима. Під них співачка одягла мереживну білизну, яка визирає з-під кофти. Фотографія Гросу вийшла вельми провокаційною, адже молодий хлопець повернув голову і дивився прямо на груди артистки. На другому фото вона стоїть в оточенні інших ведучих. Видно, що Гросу сильно схудла і стала дуже мініатюрною.

«З самого ранку ми бешкетували з радіо і вели душевну бесіду», - розповіла Аліна.

За чотири години пост Гросу зібрав понад 10 тисяч лайків. Користувачі мережі звернули увагу на худобу артистки, а також на підступний погляд ведучого.

«Сильно Схудла? Чи мені здається?», «Куди він заглядає на першому фото?», «Тепер зрозуміло, що править світом?», «Ви як Дюймовочка, така маленька і дуже мила!», «Нормальок)) фігурка те що треба», - пишуть фолловери співачки.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу вирішила змінити імідж з жіночного і ніжного на зухвалий і яскравий. Вона постала в рваних джинсах, кросівках, білій майці і вітровці з яскравим принтом. Співачка позувала на тлі стіни, розмальованої графіті, сидячи на бетонних блоках.

Відзначимо, що в 2019 році Аліна Гросу зіграла шикарне весілля в Італії, на яке її батьки витратили 100 тисяч євро. Правда, останнім часом на фото артистки в Instagram її молодий чоловік не з'являється.

Нагадаємо, що Аліна Гросу забула про чоловіка і без сорому притиснулася до нового гарячого красунчика: "Продовжуйте...".

А ще Politeka писала, що шикарна Гросу розбурхала новим образом, дівчину не впізнати: «Справжня француженка».

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Гросу випятила своє головне достоїнство в облягаючому одязі: «размерчік, що треба».