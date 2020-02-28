Струнка онука-красуня Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новими стильними кадрами з фотосесії
Знімалася Соня не де-небудь, а в Нью-Йорку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.
Так на новому опублікованому фото довгонога білявка-красуня постала перед публікою в соцмережі в об'ємному пуховику оверсайз під пояс, лосинах і масивних модних черевиках.
Молода артистка впевнено крокувала центральними вулицями Великого Яблука і тримала в руці при цьому яскраво-жовту сумку. Своє волосся модель зібрала у високий хвіст, вона впевнено дивилася перед собою і в цілому кадр вийшов дуже ефектним.
Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті: "Левиця спокушає"
Коронавірус в українців, протест у столиці і паніка з курсом долара – головне за ніч
Мокра екс-Nikita втиснула пишні принади у купальник з сіточкою: "Ранок почався з..."
Онука Ротару влаштувала гарячі танці на камеру, бабуся не оцінить: "Вау, не зупиняйся"
Шанувальники зачаровані впевненістю і природною красою Соні:
«Дуже красиве фото»
«Класна куртка 👍, красуня»
«Класне фото! Красиво дуже»
«Що через туман пускають?)»
Нагадаємо і про те, що нещодавно дівчина постала в спортивному облягаючому костюмі з відкритим животом. Щоб не замерзнути, дівчина накинула червоний короткий пуховик, чим зробила яскравий акцент в своєму образі.
«Стретчинг перед боксом цим ранком», – вона підписала знімки, натякаючи про свої плани на суботній ранок.
Зазначимо, що на фото дівчина виглядає максимально природно, адже для фотосесії вона не користувалася макіяжем і навіть не укладала волосся. Можна допустити, що ці знімки вийшли випадковими, по дорозі на тренування.
Нагадаємо, юна онука Ротару без ліфчика запалила посеред вулиці
А ще Politeka писала, що онука Ротару задерла блузку і влаштувала брудні танці, бабусі буде соромно
Також Politeka повідомляла, що онука Ротару в сміливій спідниці виставила напоказ ідеальні ніжки