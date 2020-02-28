Струнка онука-красуня Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новими стильними кадрами з фотосесії

Знімалася Соня не де-небудь, а в Нью-Йорку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому фото довгонога білявка-красуня постала перед публікою в соцмережі в об'ємному пуховику оверсайз під пояс, лосинах і масивних модних черевиках.

Молода артистка впевнено крокувала центральними вулицями Великого Яблука і тримала в руці при цьому яскраво-жовту сумку. Своє волосся модель зібрала у високий хвіст, вона впевнено дивилася перед собою і в цілому кадр вийшов дуже ефектним.

Шанувальники зачаровані впевненістю і природною красою Соні:

«Дуже красиве фото»

«Класна куртка 👍, красуня»

«Класне фото! Красиво дуже»

«Що через туман пускають?)»

Нагадаємо і про те, що нещодавно дівчина постала в спортивному облягаючому костюмі з відкритим животом. Щоб не замерзнути, дівчина накинула червоний короткий пуховик, чим зробила яскравий акцент в своєму образі.

«Стретчинг перед боксом цим ранком», – вона підписала знімки, натякаючи про свої плани на суботній ранок.

Зазначимо, що на фото дівчина виглядає максимально природно, адже для фотосесії вона не користувалася макіяжем і навіть не укладала волосся. Можна допустити, що ці знімки вийшли випадковими, по дорозі на тренування.

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