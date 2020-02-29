Співачці Вірі Брежнєвій подобається, коли в будинку звучить багато дитячих голосів

Про це співачка розповіла в інтерв'ю журналістам, пишуть 7 днів.

Як відомо, зараз співачка Віра Брежнєва виховує двох дочок, але не виключено, що в майбутньому зірка знову стане мамою.

Сама Віра не заперечує, що хотіла б ще одного малюка.

«Я вважаю, що все вирішується на небесах. Ми можемо чогось хотіти, але все одно виходить так, як виходить. Можу тільки сказати, що я народилася у великій сім'ї, і вважаю, що це круто. Тому я готова до великої сім'ї з великою кількістю дітей», — Брежнєва зізналася.

Співачка не заперечує, що інколи їй буває складно поєднувати роботу і сім'ю, але доньки давно звикли до того, що мама постійно зайнята.

«У Сари почався вік, коли пишуть: «Мам, я так сумую за тобою, так тебе чекаю». Але як тільки я приїжджаю, чую: «Мам, я до Насті». Найголовніше зараз те, що я вклала в дітей. Тому важливо, щоб вони, перебуваючи на будь-якій відстані — у подруг, в школі — відчували себе улюбленими дітьми. Це найголовніша задача», — додала Віра Брежнєва.

Варто відзначити, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе узаконили свої відносини в 2015 році. Правда оточення пари говорило, що їхні стосунки тривають вже близько 10 років, але Костянтин тримав їх потай, так як тоді ще був одружений на Яні Сум.

Спільних дітей у пари немає. Віра виховує двох дочок (19-річну Соню від бізнесмена Віталія Войченко і 10-річну Сару від олігарха Михайла Кіпермана), а Костянтин - трьох від попереднього шлюбу.

Також ми розповідали, що Віра Брежнєва піддалася жорсткій критиці з боку російського продюсера Євгена Фрідлянда. На думку останнього, Брежнєва не годиться на роль члена журі у новому танцювальному шоу "Dance Революція", оскільки вона не розбирається в цьому.

Нагадаємо, Брежнєва представила нову пісню, спантеличивши мережу.

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