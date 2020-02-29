Російська балерина Анастасія Волочкова в черговий раз розтягнулася в шпагаті перед своїми підписниками в соцмережі

Скандальна 44-річна світська левиця та балерина поділилася новим знімком в Instagram, на якому вже вкотре продемонструвала своїй аудиторії фірмовий шпагат.

Волочкова сидить на лавці з дерева у своєму знаменитому комбінезоні з тигром, розставивши ноги в сторони, а перед нею – ваза з квітами. Позаду артистки – фотошпалери з ведмедями, а для завершення образу Анастасія навіщось узяла в руки постоли і позує з ними, тримаючи руки біля обличчя.

«У лісі», – коротко підписала кадр Волочкова.

Коментарів до зображення немає, оскільки зірка, втомившись від потоку критики на її публікації, в черговий раз закрила можливість підписникам залишати свою думку на її сторінці.

Декількома годинами раніше балерина заінтригувала фанатів фотографією у вертольоті, розповівши про те, що у неї трапилося «спонтанне романтичне побачення». На знімку вона позує, сидячи в кріслі пілота. Жінка також повідомила, що прихопила з собою в політ свіжий салат. Куди саме Волочкова вирушила і з ким, уточнювати вона не стала.

Раніше ми розповідали, що знаменитість опублікувала знімок з лазні, на якому позує в чому мати народила. Правда, всі сороміцькі місця вона завбачливо прикрила віниками. Варто відзначити, що в одному зі своїх попередніх постів жінка відзначала, що є реальною фанаткою російської лазні.

«Затишна сукня з улюбленого канадського дуба.😊 Дуже оздоровлює!👍 Всім бажаю гарних вихідних!», – підписала вона провокативний кадр.

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