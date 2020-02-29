Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка Квартал 95, показала нові фото в Instagram
На фото Сопонару позує в чорному платті. Ірина була з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити пляжний пісок і океан, а також горизонт і призахідне сонце. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:
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Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару відпочиває на Балі, звідки публікує красиві фото.
Так, на одному з недавніх фото красуня позувала в роздільному купальнику. Верх був з плетінням між грудей, що надавало знімку деякої пікантності.
Маленькі плавки ледь трималися на пружній п'ятій точці зірки.
Фігура красуні бездоганна - тонка талія, пружний прес і стрункі ніжки.
Ірина тримала дошку для серфінгу, поставши прямо на березі. На пальцях знаменитості можна розглянути яскравий манікюр.
Красуня розпустила волосся, які розвіяв вітер. Дівчина схилила голову.
"Блакитне настрій💦", - підписала знімок артистка.
Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару порвала мережу фото в купальнику.
Судячи з геолокації, артистка знаходиться в гірській частині Балі, а саме в місті Убуд. На одних з останніх фото з відпочинку Ірина позує в купальнику з відвертим розрізом майже до самого пупка.
Купальний вбрання ледь прикривав принади зірки, і крім того, завдяки вирізу стала помітна татуювання на пікантному місці української знаменитості - між грудьми. Образ Сопонару завершили великі темні окуляри і довгі мокрі волосся, які вона розпустила.
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