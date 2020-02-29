Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка Квартал 95, показала нові фото в Instagram

На фото Сопонару позує в чорному платті. Ірина була з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити пляжний пісок і океан, а також горизонт і призахідне сонце. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Красиво", "Привіт", "Краса", "Дружиш з Надею Дорофєєвої мене це дуже давно цікавить?", "Красивий вигляд і Ви як завжди красиві.Удачі Вам", "Красиве фото", "Класна", "Супер".

Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару відпочиває на Балі, звідки публікує красиві фото.

Так, на одному з недавніх фото красуня позувала в роздільному купальнику. Верх був з плетінням між грудей, що надавало знімку деякої пікантності.

Маленькі плавки ледь трималися на пружній п'ятій точці зірки.

Фігура красуні бездоганна - тонка талія, пружний прес і стрункі ніжки.

Ірина тримала дошку для серфінгу, поставши прямо на березі. На пальцях знаменитості можна розглянути яскравий манікюр.

Красуня розпустила волосся, які розвіяв вітер. Дівчина схилила голову.

"Блакитне настрій💦", - підписала знімок артистка.

Повідомлялося, що зірка "95 Кварталу" Ірина Сопонару порвала мережу фото в купальнику.

Судячи з геолокації, артистка знаходиться в гірській частині Балі, а саме в місті Убуд. На одних з останніх фото з відпочинку Ірина позує в купальнику з відвертим розрізом майже до самого пупка.

Купальний вбрання ледь прикривав принади зірки, і крім того, завдяки вирізу стала помітна татуювання на пікантному місці української знаменитості - між грудьми. Образ Сопонару завершили великі темні окуляри і довгі мокрі волосся, які вона розпустила.

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