Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий образ в Instagram

На кадрах Соня танцює у великому светрі нижче коліна. При цьому Євдокименко вирішила не надягати штани. Волосся у дівчини були розпущені. На тлі можна побачити дзеркало, двері та інші елементи інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити танець або написати коментарі. Все із-за того, що кадри Євдокименко опублікувала в Сторіс Instagram, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що довгонога онука Ротару показала себе у всій красі прямо на дорозі.

Струнка внучка-красуня Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новими стильними кадрами з фотосесії.

Так на новому опублікованому фото довгонога білявка-красуня постала перед публікою в соцмережі в об'ємному пуховику оверсайз під пояс, лосинах і масивних модних черевиках.

Молода артистка впевнено крокувала по центральними вулицями Великого Яблука і тримала в руці при цьому яскраво-жовту сумку. Свої волосся модель зібрала у високий хвіст, вона впевнено дивилася перед собою і в цілому кадр вийшов дуже ефектним.

Шанувальники зачаровані упевненістю і природною красою Соні:

«Дуже красиве фото», «Класна куртка 👍, красуня", «Класне фото! Красиво дуже», «Що через туман пускають?)».

Повідомлялося, що 18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко продовжує інтригувати шанувальників після анонса свого синглу.

Нове відверте фото вона виклала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, знімок продовжує серію, публікацією якої Євдокименко анонсувала вихід нової пісні.

Тоді онука Ротару опублікувала фото, на якому позувала в сміливому вбранні. Софія оголилася до пояса, надівши на голе тіло топ з тонких металевих ланцюжків. Доповнив Образ чорний піджак, практично не приховує груди.

Нагадаємо, внучка Ротару в тісному вбранні розсілася в пікантній позі

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