Популярна співачка Настя Каменських подразнила своїх шанувальників спокусливою витівкою

Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських регулярно радує свою численну армію підписників в Instagram новими фото і відео зі свого життя.

При цьому співачка показує як і стильні та гламурні образи з фотосесій і виходів у світ, так і прості "домашні" кадри - приміром, з ранкової пробіжки з чоловіком Потапом або прогулянки по місту. А останнім часом артистка також стала підкорювати молодіжну соціальну мережу TikTok.

Втім, про свій основний обліковий запис вона також не забуває і потішила фанів яскравими кадрами в незвичайному ефектному образі.

Так, Каменських покрасувалася перед фанатами в облягаючому топі з глибоким декольте. А також в кардигані білого кольору з яскравими малюнками. Подібний наряд вигідно підкреслив апетитні форми співачки, а корсетне пошиття топа зробило акцент на її тонкій талії. Красиво укладене волосся, сережки у вухах і ніжний макіяж доповнили яскравий лук знаменитості.

На першому знімку вона наносить на губи помаду нюдового відтінку, яку заодно рекламує. На другому кокетливо злизує кінчиком язика похибки макіяжу.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімком, адже Каменських опублікувала його в своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Настя Каменських показала новий образ з подружкою в Instagram.

На фото Настя позує в жовтій толстовці або чомусь подібному і штанях. Поруч стоїть її краща подруга Аня Андрійчук в светрі і джинсах. Вони показали особи крупним планом. Дівчата були з розпущеним волоссям. На тлі можна побачити газон, дерева, кущі і якийсь будинок.

"Аня написала пост про дружбу і бла-бла-бла! А для мене ти сім'я і нехай це буде назавжди! Знайти свою людину - це справжнє щастя! І це щастя робить ще дуже круті костюми", - написала Настя.

Нагадаємо, Каменських приголомшила мерзенними кадрами в ліжку з Потапом

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