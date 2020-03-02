Колишня солістка «ВІА Гри» Санта Дімопулос блиснула розкішними фомами у вбранні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нещодавно їхала в свій улюблений GoodWine за продуктами, устряла в нереальну пробку, психанула, розвернулася і поїхала в інше місце. І там-то я зрозуміла, як давно не дивилася етикетки на продуктах, довіряючи перевіреного місцем. А тут довелося згадати минуле», - йдеться в повідомленні.

Зірка зізналася, що зараз відповідь на це запитання можна почути від небагатьох.

«На жаль, позитивну відповідь можна почути в основному від тих, що худнуть. І то щодо калорійності... Але якщо ви хочете харчуватися правильно, варто витратити кілька хвилин перед тим, як покласти щось у візок», - підкреслюється в повідомленні.

Уточнимо, що пост Дімопулос супроводжувала знімком у відвертому вбранні, який елегантно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«чорна пантера!», «яка гарна…міміка», «божественна», «бомба!», «шикарно виглядаєте», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос позувала у всьому червоному. Тканина була легкою і підкреслила форми красуні. Санта сиділа, трохи нахиливши голову вбік.

Червоні губи і тонка чорна стрілка на очах - класичний макіяж, який чудово виглядав на співачці.

Дімопулос подивилася в камеру і посміхнулася.

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